В США поприветствовали решение России увеличить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн, слова которого приводит РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объёмов топлива в хранилищах европейских стран.

Я был рад, когда услышал слова Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября, — сказал Хохштейн.

Он вновь подтвердил позицию США, которые считают, что ЕС необходимо отходить от потребления российского газа. По его словам, должны быть диверсификация и трансформация, чтобы ликвидировать зависимость от природного газа. При этом Россия должна продолжать быть крупным поставщиком в Европу.

Ранее Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру повысить объёмы газа в европейских хранилищах. Миллер ответил, что концерн так и поступит, как только 8 ноября завершит заполнение хранилищ в России.

После этого заявления цены фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, являющегося самым ликвидным европейским хабом, упали на 3% и составили $1014,8 за 1 тысячу кубометров. Это на 4,4% ниже расчётной стоимости цены вторника, 26 октября. На открытии торгов в среду, 27 октября, цена составляла $1062,7 за тысячу кубометров, а в течение дня держалась на уровне $1030–1050.

Газовый рынок Европы в последние месяцы переживает серьёзные колебания. Так, в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, однако уже к концу сентября они выросли более чем в два раза, достигнув к 6 октября исторического максимума $1937. После этого последовало небольшое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне.

По мнению президента России, дефицит газа в Европе объясняется результатами экономической политики Еврокомиссии, а также недопоставками 8 млрд кубометров топлива из США и с Ближнего Востока. При этом российский «Газпром» увеличил импорт на 11 млрд кубометров.