В США собирают деньги на эвакуацию собак из Кабула

Президент общества собак — ветеранов Америки Джошуа Хостлер собирает деньги для эвакуации питомцев армии США, оставленных при эвакуации личного состава из Кабула. Об этом сообщает TNZ.
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Ранее сообщалось, что США начали эвакуацию своих военнослужащих из Афганистана. Быстрый вывод солдат с территории, захваченной талибами (движение запрещено в России), был спровоцирован террористической атакой боевиков ИГ (организация запрещена на территории России) на аэропорт Кабула 26 августа, во время которой погибли 13 и получили ранения 18 солдат армии США. Эвакуация шла в ускоренном темпе, так как в Пентагоне ожидали повторное нападение со стороны террористов.