В США собирают деньги на эвакуацию собак из Кабула

Президент общества собак — ветеранов Америки Джошуа Хостлер собирает деньги для эвакуации питомцев армии США, оставленных при эвакуации личного состава из Кабула. Об этом сообщает TNZ.

В TikTok Хостлер опубликовал видео со множеством клеток, в которых находятся брошенные служебные собаки вооружённых сил. Такая ситуация сложилась из-за поспешности мероприятий по вывозу американцев из Кабула. Активист уже собирает деньги, нужные для организации спасения питомцев из охваченного анархией аэропорта города.

Ранее сообщалось, что США начали эвакуацию своих военнослужащих из Афганистана. Быстрый вывод солдат с территории, захваченной талибами (движение запрещено в России), был спровоцирован террористической атакой боевиков ИГ (организация запрещена на территории России) на аэропорт Кабула 26 августа, во время которой погибли 13 и получили ранения 18 солдат армии США. Эвакуация шла в ускоренном темпе, так как в Пентагоне ожидали повторное нападение со стороны террористов.