В США обеспокоились приказом властей Казахстана стрелять на поражение

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В США обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение в ходе ликвидации беспорядков. В американской администрации предупредили, что международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в республике.

Это приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет наблюдать за нарушениям прав человека и должных процедур, — цитирует РИА Новости официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января отдал приказ приавоохранителям и военным в связи с ситуацией в стране открывать огонь на поражение без предупреждений.

Жан-Пьер призвала правительственные силы Казахстана проявлять «сдержанность».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.