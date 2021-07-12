В США обеспокоились приказом властей Казахстана стрелять на поражение
В Белом доме призвали армию и полицию Казахстана проявлять «сдержанность»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:31, 07 января 2022
Белый домФото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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В США обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение в ходе ликвидации беспорядков. В американской администрации предупредили, что международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в республике.
Это приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет наблюдать за нарушениям прав человека и должных процедур, — цитирует РИА Новости официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января отдал приказ приавоохранителям и военным в связи с ситуацией в стране открывать огонь на поражение без предупреждений.
Жан-Пьер призвала правительственные силы Казахстана проявлять «сдержанность».
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.