В США обеспокоены ситуацией на границе Армении и Азербайджана

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза по делу о продлении заморозки активов в 2019 году. Об этом говорится в решении суда ЕС, распространённом в среду.

Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета от 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича, — указано в...