В США обеспокоены ситуацией на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/6fbbd76a-c913-11eb-bde0-96000091f725_660.jpgФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову о своей обеспокоенности ситуацией на азербайджано-армянской границе. Политик отметил желание Вашингтона разрешить существующую напряжённость, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В среду Байрамов встретился с Рикером, приехавшим с визитом в Баку.
Приветствуя договорённость между Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий, американский чиновник также выразил обеспокоенность недавними событиями в регионе, включая напряжённость на границе. Он также выразил сожаление по поводу недавней гибели двух журналистов и чиновника в результате взрыва мины. Райкер подчеркнул желание Соединённых Штатов помочь разрешить существующую напряжённость и сослался на усилия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Минобороны Азербайджана 27 мая заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении, в свою очередь, заявило, что шестеро военных были пленены, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.