В США признали, что не знают, кто взломал ведомства

https://static.news.ru/photo/3d69f480-42e6-11eb-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты пока не обладают точной информацией о том, кто именно стоял за кибератаками на федеральные ведомства страны. Об этом заявила Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая на пост главы Минэнерго Джо Байденом, чью победу на выборах подтвердила коллегия выборщиков.

Мы точно не знаем, что произошло, масштаб произошедшего, и, честно говоря, мы точно не знаем, кто это совершил, — цитирует «Интерфакс» фрагмент её интервью телеканалу ABC.

Тем не менее, заверила она, команда Байдена воспринимает случившееся очень серьёзно. Поэтому тем, кто совершил этот акт, будет дан «мощный ответ».

Сам Байден также заявил , что его администрация не допустит повторения подобных угроз.

Особое беспокойство, подчеркнула Грэнхолм, вызывает факт кибератак против Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), в ведении которого безопасность американского ядерного арсенала. В этой связи, отметила она, угроза сохранности данных может поставить под удар и другие страны.

Между тем единства о том, кто стоит за атакой, у американской политической элиты нет. Ряд политиков, в том числе госсекретарь Майк Помпео, открыто заявляют, что всё указывает на Россию.

Тем не менее администрация президента США отменила публикацию заявления с обвинением в кибератаке России, указание не делать это поступило в последний момент. Действующий американский президент Дональд Трамп и вовсе заявил, что проблема преувеличена, высказав предположение о китайском следе.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие Министерству финансов США, Министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA), Минторгу США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.

Пресса полагает, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По некоторым данным, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

В США отмечают, что на расследование обстоятельств произошедшего уйдут недели, а на устранение последствий — долгие месяцы.

На этом фоне неоднозначно выглядит инициатива администрации Трампа закрыть генконсульство США во Владивостоке и заморозить работу генконсульства в Екатеринбурге. Несмотря на то что американские власти объясняют это логикой процесса оптимизации, политологи связывают решение со скандалом вокруг кибератак, писал NEWS.ru.