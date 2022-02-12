В США не смогли назвать точную дату «вторжения» России на Украину

Соединённые Штаты не могут назвать точную дату «вторжения» России на Украину, заявил в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что в Вашингтоне ожидают, что оно может «начаться в любой день».

Мы не можем предсказать точную дату, — сказал Салливан.

По его словам, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день».

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью Fox News заявил, что не может подтвердить информацию о том, что РФ планирует вторгнуться на Украину 16 февраля.

Ранее Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать «вторжение» на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине.

Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.