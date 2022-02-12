В США не смогли назвать точную дату «вторжения» России на Украину
Салливан: «вторжение» России на Украину может начаться в любой день
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
17:40, 13 февраля 2022
Фото: dpsu.gov.ua
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Соединённые Штаты не могут назвать точную дату «вторжения» России на Украину, заявил в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что в Вашингтоне ожидают, что оно может «начаться в любой день».
Мы не можем предсказать точную дату, — сказал Салливан.
По его словам, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день».
Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью Fox News заявил, что не может подтвердить информацию о том, что РФ планирует вторгнуться на Украину 16 февраля.
Ранее Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать «вторжение» на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине.
Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.
В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.