В США не подтвердили американское гражданство убийцы офицера КГБ Белоруссии

Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что американские власти пока не могут подтвердить, что Андрей Зельцер, якобы застреливший 28 сентября в Минске сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, является гражданином США. Об этом дипломат написала в Twitter. По её словам, Соединённые Штаты осуждают насилие и сожалеют о гибели человека.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой стал американский гражданин. На текущий момент мы не можем подтвердить эти утверждения, — говорится в сообщении.

Фишер добавила, что произошедшее ЧП — это ещё одно свидетельство готовности белорусского правящего режима задействовать крайние методы, чтобы угрожать предполагаемым политическим оппонентам. Дипломат с прискорбием отметила, что это стало устоявшейся практикой.

Ранее в Минске погиб сотрудник КГБ Белоруссии, вместе с коллегами проводивший специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник открыл огонь на поражение и смертельно ранил силовика. Ответным огнём нападавшего убили: впоследствии сообщалось, что его звали Зельцер и он работал в крупнейшей IT-компании страны EPAM Systems.