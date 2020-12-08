Американские СМИ назвали возможные причины конфликта между РФ и НАТО

https://static.news.ru/photo/8e466790-395d-11eb-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Происшествия и недоразумения между военными могут стать причиной вооружённого конфликта между Россией и НАТО. Такое предположение высказали авторы статьи в американском журнале The National Interest.

Представители России, Североатлантического альянса и Евросоюза создали экспертную группу, которая в последние месяцы ведёт работу по недопущению возможного конфликта, так как ни одна из сторон не заинтересована в начале войны, пишет издание. Эксперты обсуждают практические меры, которые могли бы способствовать позитивному развитию отношений между сторонами.

Специалисты работают над укреплением каналов связи между политиками и военными, а также занимаются разработкой правил взаимодействия в открытом море и воздушном пространстве. По мнению экспертов, минимизировать риски вооружённого противостояния можно путём увеличения прозрачности в таких направлениях, как разработка новых видов вооружений и проведение военных учений.

Авторы статьи отмечают, что полная перезагрузка отношений между Россией и НАТО в настоящее время невозможна, но «атмосфера дискуссии» движется в позитивном направлении.

Как писал NEWS.ru, Россия выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, заявили в МИД РФ.