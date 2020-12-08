Американские СМИ назвали возможные причины конфликта между РФ и НАТО

Происшествия и недоразумения между военными могут стать причиной вооружённого конфликта между Россией и НАТО. Такое предположение высказали авторы статьи в американском журнале The National Interest.
Представители России, Североатлантического альянса и Евросоюза создали экспертную группу, которая в последние месяцы ведёт работу по недопущению возможного конфликта, так как ни одна из сторон не заинтересована в начале войны,
Специалисты работают над укреплением каналов связи между политиками и военными, а также занимаются разработкой правил взаимодействия в открытом море и воздушном пространстве. По мнению экспертов, минимизировать риски вооружённого противостояния можно путём увеличения прозрачности в таких направлениях, как разработка новых видов вооружений и проведение военных учений.
Авторы статьи отмечают, что полная перезагрузка отношений между Россией и НАТО в настоящее время невозможна, но «атмосфера дискуссии» движется в позитивном направлении.
Как писал NEWS.ru, Россия выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, заявили в МИД РФ.