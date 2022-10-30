В США назвали виновных в обстреле Севастопольской бухты NYT: украинские беспилотники атаковали Севастопольскую бухту

Украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, пишет The New York Times. Крымский полуостров некогда считался «неприступным бастионом», однако ВСУ смогли доказать обратное, отмечает издание.

Новые возможности были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе, в глубине <...> территории Крыма, который когда-то считался неприступным бастионом, — говорится в статье.

По словам авторов материала, украинские войска имеют преимущество перед российскими как по дальности ударов, так и по количеству высокоточных ракет и артиллерийских снарядов. При этом они отмечают, что ВС РФ остаются «грозной силой с крылатыми ракетами, значительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточными».

Минобороны России ранее сообщило, что украинские воздушные и морские беспилотники атаковали Севастополь утром 29 октября. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве заявили о причастности к террористической атаке британских специалистов, а также объявили о приостановке участия РФ в зерновой сделке.

В МИД России также назвали произошедшее терактом, а также пояснили, что решение о приостановке участия в сделке принято в связи с невозможностью гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.