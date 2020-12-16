США назвали условие признания выборов президента Сирии

https://static.news.ru/photo/3f8c874c-3fcf-11eb-8c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan ChaoyueXinhua/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт пригрозила Сирии тем, что Вашингтон не признает результат предстоящих в 2021 в САР президентских выборов, если Дамаск не проведёт политические реформы.

По мнению представителя Соединённых Штатов, действующий президент Сирии Башар Асад и преданные ему политические силы пытаются всячески затормозить работу конституционного комитета САР, чтобы выиграть время, пока сирийский лидер «готовится провести фиктивные президентские выборы».

Крафт заявила, что Вашингтон готов признать итоги голосования, если оно пройдёт в соответствии с резолюцией 2254, принятой Совбезом ООН в 2015 году. В тексте документа постулируется в качестве основополагающего принципа, что будущее государства определит сирийский народ, а также признаётся роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по мирному урегулированию.

Международное сообщество не позволит режиму Асада навязать сирийскому народу военную победу с помощью незаконных президентских выборов и при отсутствии политических реформ, — цитирует Крафт РИА Новости.

Ранее Асад сообщил, что примет решение о своём участии в выборах в начале 2021 года.

Как передавал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров 17 декабря в Москве проведёт переговоры с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.