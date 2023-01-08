В США назвали условие, при котором Украине можно передать тяжелое оружие Bloomberg: США следует передать тяжелое оружие Киеву в случае его отказа от ударов вглубь России

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США, Германии и другим союзникам Киева следует передать ВСУ танки и другие виды вооружений, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. В своей статье он пишет, что обязательным условием для поставок тяжелого вооружения должно стать обещание Киева не наносить удары вглубь территории России. По мнению Клута, это может привести к полномасштабному конфликту, чего опасаются западные страны.

США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и поставить основные боевые танки и другое вооружение, которое требует Киев. Но одно условие имеет смысл. Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для <...> нанесения ударов по территории России. Если у Кремля с Путиным или без него действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение, как подразумевает российская ядерная доктрина, — пишет обозреватель.

Ранее стало известно, что США отправят на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Они войдут в новый пакет военной помощи для Киева. Количество боеприпасов не уточняется. RIM-7 Sea Sparrow можно использовать для перехвата самолетов или крылатых ракет с моря и с суши.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на Украине. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций украинского государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».