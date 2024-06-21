В США назвали условие для ударов их оружием по российским силам Politico: США одобрили удары их оружием по атакующим через границу Украины ВС РФ

Фото: МО Украины

Правительство США дало разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять поставляемое американское оружие для ударов по армии РФ, атакующей украинскую сторону через границу, сообщило издание Politico. По сведениям журналистов, до этого обстрелы можно было совершать только в районе вблизи Харькова.

По словам американских должностных лиц, США заявили Украине, что она может применять поставляемые Америкой вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе вблизи Харькова, — говорится в статье.

Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары оружием американского производства по территории России. Как отметил политик, «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через границу».

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран содружества обратил внимание, что европейские страны придерживаются разных позиций по использованию переданного киевским властям западного оружия для обстрелов территории России. Ряд государств выразили готовность поддержать это решение, резюмировал он.