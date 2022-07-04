В США назвали условие для победы в холодной войне NI: США собрались вбить клин между Россией и Китаем, чтобы выиграть холодную войну

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Официальная резиденция президента США

США должны стремиться внести разлад в отношения между Россией и Китаем, если хотят победы в новой холодной войне, говорится в статье The National Interest. По мнению автора, российская спецоперация на Украине приблизила приход «неуправляемого» многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.

Россия нуждается в Китае больше, чем Китай в России, поэтому Запад также должен стремиться отдалить Пекин от Москвы. Осторожная реакция Пекина на вторжение в Украину предполагает, по крайней мере, некоторую степень дискомфорта в связи с экономическим и геополитическим потрясением, вызванным безрассудным актом... России, — говорится в статье.

Автор заявил о необходимости искать новые формы сотрудничества и решения глобальных проблем, сажая за стол переговоров государства независимо от режима, и умерить «идеалистические амбиции».

Ранее в статье The National Interest сообщалось, что урегулирование ситуации вокруг Украины может начаться с объявления Киевом нейтрального статуса. Также на Украине должны признать Крым российским.