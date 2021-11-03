В США назвали темы переговоров Патрушева с главой ЦРУ в Москве

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на переговорах в Москве обсуждали контроль над вооружениями и кибербезопасность. Об этом рассказал профессор в области международных отношений американского колледжа Гамильтона Алан Кафруни. Его слова приводит Lenta.ru.

Политолог заметил, что кибербезопасность вызывает особенную озабоченность в Вашингтоне. По его мнению, США потребуются чёткие ответы от Москвы. Кафруни подчеркнул, что в администрации Джо Байдена уделяют всё больше внимания противодействию Китаю и заинтересованы в стабильности в отношениях с Москвой.

Как показали примирительные замечания Владимира Путина на Валдайской конференции в Сочи, Россия готова ответить взаимностью при определённых условиях, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что с Бёрнсом встретились секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Стороны обсудили отношения России и США.