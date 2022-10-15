В США назвали страны, которые могут быть втянуты в конфликт на Украине NI: Белоруссия и Молдавия могут быть втянуты в конфликт на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

В конфликт на Украине могут быть втянуты Белоруссия и Молдавия, пишет американский журнал The National Interest. Одной из причин, по мнению американских журналистов, является то, что российская армия присутствует в Приднестровье, а власти Молдавии имеют прозападную позицию. Отмечается, что Белоруссия всё чаще заявляет о том, что Украина планирует нанести удары по территории республики.

Соседи Украины Белоруссия и Молдавия — наиболее вероятные кандидаты. У Молдавии имеется связь с конфликтом на Украине, ведь российские войска размещены в Приднестровье, — сказано в публикации.

Автор материала при этом уверен, что Россия якобы хочет отрезать Украину от Черного моря, поэтому российские войска могут через Одессу дойти до Приднестровья и соединиться с находящимся там контингентом.

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани ранее заявил, что западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу. Политик добавил, что цена, которую страны Евросоюза заплатят за конфликт России и Украины окажется выше, чем при COVID-19.

Он также отметил, что Киев пытается втянуть Запад в конфликт. Он напомнил, что украинское руководство на протяжении восьми лет убивает население на востоке страны и бомбит Донецк.