Представленные Россией в Совете Безопасности ООН документы не подтверждают обвинения в военно-биологической деятельности на Украине с участием Вашингтона, передаёт ТАСС слова заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллса. По его словам, тезисы российской делегации «будто взяты из плохого шпионского романа».
Этим утром мы услышали странные утверждения об отравленных банкнотах, секретных опытах над пациентами психиатрических больниц, обязательствах по неразглашению, будто тезисы российской делегации взяты из плохого шпионского романа, — заявил он.