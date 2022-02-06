Помощник президента США: СП-2 не будет запущен ещё несколько месяцев

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» не будет запущен ещё несколько месяцев, заявил в интервью телеканалу NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Белый дом намерен использовать трубопровод в качестве инструмента давления на Россию в ситуации с Украиной.

Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом «Северный поток — 2» вперёд не двинется. Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть, — заявил Салливан.

По его словам, если Россия вторгнется на территорию Украины, то «Северный поток — 2» никогда не будет введён в эксплуатацию. Помощник Байдена отметил, что руководство США занято поиском альтернативных поставщиков энергоносителей для европейских партнёров.

Ранее сообщалось, что в НАТО изучают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией. Предполагается, что этот проект снизит зависимость Центральной Европы от российского газа.

Речь идёт о газопроводе Midcat, инициативу по созданию которого ранее заблокировали испанские и французские регулирующие органы.

По данным газеты, три года назад проект газопровода Midcat был заблокирован. Регулирующие органы во Франции и Испании посчитали его нерентабельным на фоне быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в отношении Украины. Она подтвердила, что Евросоюз подготовил надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций против Москвы, включающий ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Проект газопровода «Северный поток — 2» проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.