В США назвали сроки войны c Китаем

Китайские военные могут начать вторжение на Тайвань, который поддерживают США, к 2027 году. Тогда Народно-освободительной армии КНР исполнится 100 лет. Такое мнение высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли, сообщает Popular Mechanics.

Он пояснил, что китайские власти занимаются последовательным наращиванием сухопутных, военно-морских и воздушных сил армии. По его мнению, это говорит о том, что они готовятся к наступлению на остров.

Журналисты Popular Mechanics называют другие сроки возможной войны между Китаем и США. По их мнению, военный конфликт разразится в 2035 году, когда Пекин будет готов к десантированию через пролив, который разделяет материк и полуостров.

В ноябре 2020 года политолог Кристофер Лейн в статье для Foreign Affairs высказал мнение, что война между США и Китаем неизбежна из-за конкуренции обеих стран за международный престиж. Он убеждён, что Вашингтон и Пекин находятся на пути, который приведёт их к грядущему столкновению.