В США назвали сроки проигрыша Украины в конфликте Экс-посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет РФ в первой половине 2024 года

Фото: МО Украины

Украина может проиграть в конфликте уже в первой половине 2024 года, заявил Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. По его словам, внутриполитическая ситуация в США и предвыборная президентская кампания напрямую влияют на объем помощи Киеву.

Вкратце, Украина может проиграть войну в первой половине 2024 года, — приводит издание слова Даалдера.

Экс-посол пояснил, что с учетом смещения акцентов в США на гонку кандидатов Киев вероятнее всего лишится помощи Вашингтона. Он также привел в пример активность претендента на место главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее другой американский эксперт — экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон — заявил, что Россия может освободить Одессу, если это потребуется. По его мнению, армия РФ находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным числом военнослужащих. Джонсон отметил, что они проходят необходимую подготовку, в то время как украинские власти хватают людей на улице и отправляют на фронт.

Согласно записям радиоперехватов раненых украинских военнослужащих, они массово отказываются от выполнения боевых задач. По словам одного из мужчин, был случай, когда сразу пять подразделений отказались выполнять указания командования. Согласно разговору, одно подразделение все же пошло на выполнение боевого задания. В результате военные понесли тяжелые потери.