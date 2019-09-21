https://static.news.ru/photo/ea1de150-dd57-11e9-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публикации американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, являются спекуляциями, считает министр финансов Штатов Стивен Мнучин.

Я не присутствовал при этом звонке, который могли слышать множество других людей в администрации. У меня нет оснований считать, что президент оказывал давление на иностранного лидера, — сказал Мнучин в эфире телеканала CNN.

По его мнению, разговор двух лидеров является строго конфиденциальным, а придание его огласке «заложит ужасный прецедент».

Речь идёт о телефонной беседе между лидерами США и Украины, которая состоялась 25 июля. Байден считает, что в ходе переговоров Трамп настаивал на расследовании в отношении сына Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.

Ранее сам Трамп рассказал о переговорах с Зеленским. По словам главы Белого дома, разговор в большей степени носил «поздравительный характер». Одной из тем беседы стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов. Речь зашла и о бывшем вице-президенте Джо Байдене.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора двух президентов.