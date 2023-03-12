В США назвали слабость Европы, которую выявил украинский конфликт FA: конфликт на Украине показал слабость оборонного комплекса Европы

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США. Об этом пишет издание Foreign Affairs. Авторы материала, обозреватели Макс Брегманн и София Беш, возлагают ответственность за такое положение вещей на ЕС, Вашингтон и НАТО.

Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома, — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что сложившаяся в настоящее время ситуация привела к тому, что ряд аспектов оборонного комплекса претерпели изменения, но в них нет ничего революционного, поскольку основные проблемы так и остались без внимания и в целом все стало только хуже. По словам журналистов, страны Запада отправили Украине большое количество оружия, в связи с чем оголились их собственные склады, а ВПК Европы не подходит для перевооружения.

Кроме того, на оборонный комплекс ЕС давят США, подчеркивается в публикации. По словам авторов материала, американский ВПК, подписывая контракты с Евросоюзом, отбирает работу и средства у европейских комплексов. Кроме того, совместная деятельность армий разных стран также представляет проблему из-за использования военной техники различных образцов.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предположил, что США сделают все, чтобы заставить Украину заплатить за предоставляемое ей вооружение. Комментируя слова представителя Пентагона Селесты Уолландер о необходимости Киеву самому оплачивать оружие, он отметил, что Вашингтон хочет сделать из киевского режима безотходное производство. Также эксперт уверен, что Штаты попытаются получить максимум выгоды от украинского конфликта.