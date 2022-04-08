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В США назвали ситуацию на Украине следствием провала Госдепа

American Conservative: спецоперация Москвы на Украине началась из-за политики США
05:55, 11 апреля 2022
В США назвали ситуацию на Украине следствием провала Госдепа Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Политика США не позволила разрешить украинский кризис и стала причиной спецоперации России, заявил бизнесмен Дэвид Сакс. Ошибкой было публичное обещание Киеву членства в НАТО, отметил он на конференции журнала American Conservative, который опубликовал его речь.

Сакс подчеркнул, что Вашингтон давал обещания, хотя принимать Украину в Альянс не собирались. При этом в Белом доме игнорировали позицию Москвы.

Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять, — считает бизнесмен.

Он поставил под сомнение профпригодность сотрудников Госдепа, поскольку в последние годы Вашингтон решал международные вопросы, как правило, не дипломатическим, а военным путём. Сакс считает американскую политику по Украине некомпетентной.

Государственный департамент допустил провал, не сделав всё возможное для предотвращения спецоперации России на Украине, — убеждён бизнесмен.

Ранее стало известно, что Россия начала спецоперацию из-за нежелания украинских властей остановить геноцид русских и выполнять свои обязательства по международным договорённостям, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что Запад, поставляя оружие Киеву, провоцирует его на продолжение кровопролития.

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