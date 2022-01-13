В США назвали санкции против «Северного потока — 2» спасением для Украины

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что спасти Украину можно лишь американскими санкциями против «Северного потока — 2». Автор соответствующего законопроекта считает, что без его принятия Украину сотрут с лица земли, сообщает РИА Новости.

Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева, — пояснил Круз в сенате.

Он добавил, что к таким последствиям приведёт непринятие закона. По мнению Круза, президент РФ Владимир Путин «хочет воссоздать Советский Союз». Украину в то же время в российском руководстве желают «стереть с лица земли», отметил сенатор. От документа «зависит существование Украины», уверен Круз. Он выразил уверенность, что бездействие администрации Белого дома позволит ввести газопровод в строй.

Если бы республиканец был президентом, все демократы поддержали бы проект, — подчеркнул Круз.

Он обвинил оппонентов в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.

Ранее стало известно, что Германии не стоит смешивать тему «Северного потока — 2», который является чисто экономическим проектом, и ситуацию вокруг Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По её словам, украинский конфликт необходимо решить посредством переговоров.