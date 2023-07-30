В США назвали самый опасный российский истребитель Military Watch назвал Су-57 самым опасным истребителем ВКС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-57

Су-57 является самым опасным истребителем ВКС РФ, следует из рейтинга российских самолетов, составленного Military Watch. Обозреватели указали на то, что воздушное судно отличает исключительная маневренность и высокая мощность ракет Р-77М и Р-37М.

Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, нанесший авиаудары по противнику с дистанции противостояния, после поддержки операций в Украине, в том числе при выполнении задач по подавлению ПВО, — говорится в материале.

Вторую строчку рейтинга занял МиГ-31БМ/БСМ. Составители списка назвали его самым быстрым боевым реактивным самолетом в мире. Отмечается, что судно — крупнейший в мире тактический боевой истребитель, способный поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость в течение длительного времени, что позволяет ему быстро реагировать на угрозы на обширной территории России.

Третье место занял МиГ-31К, принятый на вооружение в 2017 году. Его сочли лучшим ударным истребителем в мире.

На четвертой и последующих строках рейтинга разместились Су-35С, Су-34, Су-30СМ/СМ2, Су-27СМ2/СМ23, Су-30М2, МиГ-35, МиГ-29КР/КУБР, Су-24М/М2, Су-27СМ/Су-33, Су-27 и МиГ-29/МиГ-29УБ.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении. В ходе боевых действий на этом участке фронта боевая машина дважды ударила по местам дислокации противника. Танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили около взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили «Хаммер» в полосе обороны.