В США назвали причины смены командования СВО Россией Пентагон назвал «проблемы» России в спецоперации причиной смены командования

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Валерий Герасимов

Представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для прессы заявил журналистам, что в США считают перестановки в командовании специальной военной операцией отражением «системных проблем» России на Украине. Такой комментарий последовал после информации о том, что министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск. Слова сотрудника Пентагона приводит Reuters.

Вероятно, это действительно отражает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские военные, — сказал Райдер.

Назначение Герасимова последовало 11 января. Занимавший данный пост с октября 2022 года Сергей Суровикин стал его заместителем наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с назначением главы Генштаба МО РФ Валерия Герасимова командующим спецоперацией на Украине система управления группировкой российских войск в зоне СВО станет более гибкой. Он отметил, что Сергею Суровикину, прежде руководившему спецоперацией, приходилось постоянно согласовывать решения с другими видами и родами войск, в том числе ставить задачи Черноморскому флоту, который не подчиняется ему напрямую.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о кадровых перестановках в руководстве Объединенной группировки войск в зоне СВО. Представитель Кремля переадресовал данный вопрос в Минобороны.