В США назвали причины «мрачных настроений» на Украине WP: медленное контрнаступление омрачает настрой граждан Украины и солдат ВСУ

Фото: George Panagakis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медленное контрнаступление ВСУ омрачает настроения по всей Украине, сообщило американское издание Washington Post. По его информации, Киев и западные партнеры рассчитывали, что поток нового оружия и обучение переломит ход конфликта, однако прогресса практически нет.

Медленное контрнаступление омрачает настрой на Украине. <...> Через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте и безжалостное лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости, — говорится в материале.

В издании указывают, что граждане Украины ждут хороших новостей, но не получают их. В беседе с журналистами WP украинцы признавались, что у них возникло чувство «коллективного разочарования». Кроме того, многие опасаются, что на фронт могут отправить их близких. По признанию одной украинки, ее окружение делится историями о том, что солдаты на фронте живут всего несколько дней.

В свою очередь солдаты ВСУ заявляли, что испытывают угнетение в связи с колоссальными потерями товарищей. Также часть жителей Украины высказали недовольство тем, что у киевлян есть возможность «веселиться и общаться», а также разочарование из-за того, что контрнаступление проходит не так, как предполагалось.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин недоволен «пробуксовкой» контрнаступления ВСУ, в связи с чем правительство ФРГ намерено выделить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Власти Германии предполагают, что это поможет изменить ход боевых действий и не позволит допустить заморозки конфликта на невыгодных для Киева условиях.