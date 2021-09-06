В США назвали позорным приговор белорусским оппозиционерам

Соединённые Штаты Америки решительно осудили обвинительные приговоры, вынесенные членам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

По его словам, решение суда политически мотивированно и позорно, а дело было сфабриковано. Он отметил, что таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко показывает своё презрение к правам и свободам граждан своей страны.

Мы вместе с партнёрами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране, — заявил Блинкен.

Напомним, что 6 сентября Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Им инкриминируется заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования. Адвокаты заявили о несправедливости приговоров и намерены их обжаловать.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям, а на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.