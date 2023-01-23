В США назвали подозреваемых в «рассылке» писем со взрывчаткой в Испании NYT: США и Европа заподозрили ГРУ в «рассылке» писем со взрывчаткой в Испании

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское руководство, а также европейские лидеры, подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году, пишет New York Times со ссылкой на источники, не приводя конкретных доказательств. Журналисты предположили, что российская разведка якобы руководила группами экстремистов. Российская сторона неоднократно опровергала любые обвинения по этому вопросу.

Американские и европейские власти считают, что офицеры российской военной разведки руководили пособниками группы боевиков — сторонников превосходства белой расы, расположенной в России, для проведения недавней кампании по рассылке взрывных устройств в Испании, — сказано в публикации.

По информации издания, американские спецслужбы подозревают националистическую организацию «Русское имперское движение».

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.