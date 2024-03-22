В США назвали оружие, которым Россия может уничтожить ВСУ Forbes: российские планирующие бомбы КАБ могут уничтожить оборону ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России уничтожают оборону ВСУ с помощью авиационных бомб калибра 500 килограммов КАБ, против которых украинская армия не может ничего предложить, сообщает Forbes. По информации издания, планирующие бомбы с выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения, возможно, станут решающим оружием в зоне СВО.

Сбрасывая больше ста планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 60 километров и более, истребители-бомбардировщики «Сухой» ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии, — говорится в публикации.

Автор материала Дэвид Экс допустил, что потенциал этих «простеньких» авиабомб может превзойти эффективность FPV-дронов и даже артиллерии. Он подчеркнул, что на данном этапе ВСУ практически нечего им противопоставить.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что максимально разрушительные удары по Вооруженным силам Украины наносятся с помощью предварительной перегрузки ПВО ложными целями. Он отметил, что боезапас систем ПВО «скромный, а перезарядка требует времени».

Forbes также писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие считают такого рода боеприпасы самой большой проблемой. В статье приводятся слова украинского солдата Александра Солонько, назвавшего российские бомбы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ, поскольку они обладают большой мощностью. Издание указало на низкую себестоимость изготовленных вручную планирующих бомб FAB, что является преимуществом России.