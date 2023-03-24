В США назвали опаснейший сценарий развития конфликта на Украине Полковник Макгрегор: вторжение Польши будет крайне опасным развитием конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Вторжение Польши на Украину как ответ на серию крупных поражений ВСУ от российской армии обернется настоящей катастрофой. Такое мнение высказал в своем видеоблоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что о подобном варианте развития событий в Польше заявляли на минувшей неделе.

На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий, — отметил американский военный.

Посол Польши во Франции Эмерик Росцишевский 19 марта заявил, что страна будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение. Он пояснил, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».

В ответ на это польская партия «Конфедерация» призвала отправить посла в отставку. Там посчитали, что его высказывания противоречат интересам страны.

В свою очередь французский политик Флориан Филиппо назвал польского посла сумасшедшим, ужаснувшись тому, что из-за членства в Евросоюзе и НАТО его страна связалась с «безумцами, которые не хотят мира».