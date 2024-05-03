В США назвали наилучший исход конфликта для Украины Конгрессмен США Смит: будет хорошо, если Украина сохранит имеющиеся территории

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть», заявил в интервью Foreign Policy руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит. По его словам, задержка американской помощи подорвала способность Украины воевать, а также моральный дух в рядах ВСУ.

Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу, — заявил он.

Смит считает, что выполнение этих пунктов достаточно, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. Кроме того, конгрессмен высказал мнение, что Вашингтону следует более агрессивно пытаться «усадить Россию за стол переговоров» для завершения украинского конфликта.

Ранее экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, которая позволит избежать разрушения страны.

В противном случае территория Украины сократится не только из-за боевых действий, но и по причине внутренней политической турбулентности, уточнил фон Шуленбург. Экс-помощник генсека ООН уверен, что Запад обманул украинское правительство, когда сделал государство полем боя за свои геополитические интересы.