В США назвали катастрофой войну с РФ из-за Украины

Отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что в гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери. По её словам, победителя в такой войне не будет, сообщает Fox News.

США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан, — подчеркнула Коффлер.

Она считает, что Москва в целях «самообороны» использует превентивный удар. По территории США будут нанесены разрушительный космический и кибернетический удары. То, что Россия способна сбивать американские спутники, она показала недавними испытаниями противоспутниковых ракет, предупредила экс-сотрудник разведки.

По её мнению, после первого в этом противостоянии удара, в мире может начаться ядерная война. В такой ситуации под угрозой окажется американская энергическая инфраструктура. При этом Коффлер указала, что никто не смог победить Россию на её территории.

Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году, — напомнила аналитик.

Она считает, что Украина не входит в число жизненно важных интересов США, и от неё не зависят безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США.

Ранее стало известно, что ядерная война между США и Россией является реальной угрозой, заявила Ребекка Коффлер. Предпосылки к началу будущего открытого конфликта Коффлер увидела в модернизации российского ядерного вооружения. Кроме того, бывшая разведчица считает, что нынешняя ядерная доктрина РФ гораздо опаснее советской, существовавшей во времена холодной войны.