В США назвали исключение России из ОБСЕ маловероятным
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:31, 13 апреля 2022
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Исключение России из состава членом ОБСЕ из-за ситуации на Украине представляется маловероятным, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передаёт РИА Новости. Он отметил, что для совершения такой процедуры нет чёткого механизма.
Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России, — сказал он.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. Это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей. По словам главы МИД ДНР, решение уже доведено до местного персонала миссии.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение, что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.