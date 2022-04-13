В США назвали исключение России из ОБСЕ маловероятным

Исключение России из состава членом ОБСЕ из-за ситуации на Украине представляется маловероятным, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передаёт РИА Новости. Он отметил, что для совершения такой процедуры нет чёткого механизма.

Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России, — сказал он.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. Это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей. По словам главы МИД ДНР, решение уже доведено до местного персонала миссии.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение, что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.