18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

В США назвали исключение России из ОБСЕ маловероятным

19:31, 13 апреля 2022
В США назвали исключение России из ОБСЕ маловероятным
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Исключение России из состава членом ОБСЕ из-за ситуации на Украине представляется маловероятным, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передаёт РИА Новости. Он отметил, что для совершения такой процедуры нет чёткого механизма.

Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России,сказал он.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. Это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей. По словам главы МИД ДНР, решение уже доведено до местного персонала миссии.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение, что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео