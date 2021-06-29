Эксперт назвал главную ошибку правительства США в отношениях с РФ
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:26, 29 июня 2021
Фото: johnsonderman_flickr.com
Американское правительство допустило ошибку в отношениях России и США. Из-за этого тесное сотрудничество Москвы и Пекина угрожает «мировому господству» Вашингтона. Об этом сообщил американский эксперт Уильям Молони в статье для The Hill.
По его словам, с конца холодной войны США стремились поддерживать уважительные отношения с Россией. Подход изменился с приходом к власти президента Штатов Дональда Трампа. В течение его президентства Россия была центром «жестокой и предвзятой» внешней политики США.
В результате России была отведена роль «главного врага» американской свободы, — подчеркнул Молони.
Эксперт отметил, что из-за неправильно выбранной стратегии США усиление российско-китайского сотрудничества происходит одновременно с ослаблением «главной опоры Штатов» НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. По его словам, отношения двух стран должны быть стабильными и предсказуемыми.