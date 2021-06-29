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Украина не подходит на роль союзника США. Об этом заявил старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер. Его слова приводит National Interest.

По мнению Карпентера, Украина не дотягивает до того уровня, при котором её можно включить в список важных союзников Штатов. В стратегическом плане это ловушка, которая втянет США в ненужную войну....