В США назвали главное заблуждение Украины Отставной американский офицер Риттер: Украина заблуждается насчет отношения США и НАТО

Фото: Ryan Rahman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины относительно США и НАТО, которым «глубоко наплевать на нее». Он добавил, что главной целью Запада является ослабление России. Эксперт продолжил, что для этого западные страны, готовы «пожертвовать» Украиной.

Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат. Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу, — сказал Риттер.

По его словам, Европа никогда не примет в свои ряды «нефункционирующую экономику», которую представляет Украина. Он указал на то, что США и НАТО «морочат Киеву голову» обещаниями о победе над Россией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».