В США назвали Эстонию самым опасным местом в мире

Государственный департамент США назвал Эстонию самым опасным местом в мире с точки зрения вирусной нагрузки. Об этом сообщает Postimees.
Внешнеполитическое ведомство США
Ранее сообщалось, что Украина попала в список самых опасных стран мира по версии туристической организации International SOS. Причиной этому послужила общая оценка политической стабильности, уровня социальных волнений, межэтнических отношений и уровня криминала. Анализ показал, что ситуация по главным параметрам находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому Украина пополнила «карту туристических рисков».