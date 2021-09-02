В США назвали Эстонию самым опасным местом в мире

Государственный департамент США назвал Эстонию самым опасным местом в мире с точки зрения вирусной нагрузки. Об этом сообщает Postimees.

Внешнеполитическое ведомство США включило Эстонию в список стран, где американцам угрожает наивысшая опасность. Прибалтийское государство представляет собой, по мнению американских дипломатов, наибольший риск с точки зрения коронавирусной инфекции. Самое быстрое распространение вируса в регионе стало причиной попадания страны в «чёрный список». Также в перечень опасных для посещений стран вошли Азербайджан, Лаос, Швейцария и Оман.

Ранее сообщалось, что Украина попала в список самых опасных стран мира по версии туристической организации International SOS. Причиной этому послужила общая оценка политической стабильности, уровня социальных волнений, межэтнических отношений и уровня криминала. Анализ показал, что ситуация по главным параметрам находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому Украина пополнила «карту туристических рисков».