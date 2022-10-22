В США назвали эффективный способ парализовать ВСУ Офицер армии США Дэвис: чтобы парализовать работу ВСУ, нужно отрезать сухопутный маршрут из Польши

Фото: Lance Cpl. Jacqueline Parsons/Global Look Press

Для того, чтобы лишить украинских военных возможности вести военные действия, ВС России должны отрезать сухопутный маршрут с Польшей, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive. По его словам, это основной путь поставки западного вооружения, альтернативный находится вблизи границ со Словакией и Румынией, однако он чрезмерно сложен. В том случае, если российские войска смогут отрезать Украину от поставок оружия, бойцы ВСУ будут беззащитны, уверен Дэвис.

Если сухопутный путь из Польши будет отрезан, у Украины практически не будет возможности вести военные действия более нескольких месяцев. Единственный другой маршрут, который Запад мог бы использовать для доставки военной техники ВСУ — это через Карпаты вдоль словацкой и румынской границ; чрезвычайно трудный и ограничительный путь. У украинских сил на Донбассе скоро закончатся артиллерийские боеприпасы и ракеты для их систем HIMARS, и они больше не смогут получить замену для какой-либо своей бронетехники, — пишет он.

Американский офицер считает, что пока часть российских военных будет сражаться с бойцами ВСУ на Донбассе, другая часть сможет пробраться по северному направлению через Луцк во Львов, минуя Киев. Затем они смогут добраться до границы с Польшей и перекрыть все пути поставок. Дэвис считает, что украинские военные не успеют догнать служащих российской армии, поскольку они уже сейчас находятся в истощенном состоянии.

Ранее Герой России и полковник запаса Рустем Клупов заявил, что ВС РФ могут готовить мощное контрнаступление в ходе военной операции. Он предположил, что российская армия планирует использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году и поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции.

Он отметил, что затишье на фронте обычно происходит перед крупными изменениями и «большой бурей». По его оценке, украинская армия уже потеряла свою военную промышленность и не является независимым государством в военной сфере. Без учета поставок западного оружия никаких серьезных системных успехов, считает военный, украинская армия не достигла.