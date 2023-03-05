В США назвали две причины, по которым Запад бросит Украину WT: невнятная политика Байдена и поражения ВСУ заставят Запад отказаться от Украины

Фото: МО Украины

Не до конца сформулированная политика президента США Джо Байдена в отношение Украины и непрекращающиеся поражения ВСУ на поле боя заставят страны Запада пересмотреть подход к поддержке Киева, считает обозреватель The Washington Times Майкл Маккена. По его прогнозам, в скором времени поставки военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов Америки могут быть прекращены.

Как только президентская избирательная кампания начнется всерьез, избиратели могут начать более внимательно оценивать степень и стоимость участия нашей страны. Американский народ, справедливо сосредоточенный на своих проблемах, вряд ли будет продолжать выписывать чеки Украине и тем самым приближаться к настоящей войне до бесконечности, — считает обозреватель.

Он подчеркнул, что если бы украинские военные достигали успехов на поле боя, вопрос о прекращении поставок военной помощи бы не стоял. Однако возможное поражение Киева заставляет Запад пересмотреть сложившуюся ситуацию, подытожил Маккена.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания расширит помощь Украине. По его словам, он сможет заставить Евросоюз увеличить помощь Украине всего за 10 минут. Трамп считает, что европейцы должны начать тратить больше денег на эту проблему. По его словам, США уже потратили на Украину $140 млрд, в то время как ЕС только $16 млрд.