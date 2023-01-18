В США назвали два пути к победе для России на Украине Newsweek: у России есть два сценария для достижения победы на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинский народный депутат Егор Чернев считает, что у России есть два сценария окончания конфликта на Украине — быстрая победа после перекрытия транспортных путей или постепенное окружение восточных украинских территорий, пишет американский журнал Newsweek. В материале издания отмечается, российский президент Владимир Путин может выбрать второй вариант.

Первый вариант — быстрая и полная победа России и капитуляция Украины. В этом сценарии Россия может «нанести удар по некоторым целям» в Западной Украине, чтобы перекрыть транспортные пути, соединяющие Украину с большей частью Европы, — сказано в публикации.

В статье сообщается, что независимо от варианта развития событий на Украине западные страны продолжат оказывать Киеву свою поддержку.

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works ранее рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины относительно США и НАТО, которым «глубоко наплевать на нее». Он добавил, что главной целью Запада является ослабление России. Эксперт продолжил, что для этого западные страны готовы «пожертвовать» Украиной. По его словам, Европа никогда не примет в свои ряды «нефункционирующую экономику», которую представляет Украина. Он указал на то, что США и НАТО «морочат Киеву голову» обещаниями о победе над Россией.