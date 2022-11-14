В США нашли способ «разгромить Москву» одним ударом РИА Новости: США смогут нанести «обезоруживающий удар» по Москве с территории Европы

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Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковые комплексы, с помощью которых смогут нанести «обезоруживающий удар» по Москве с территории Европы, сообщает РИА Новости. По информации агентства, перспективное оружие может быть создано в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS). Предположительно, крылатые ракеты получат атомные подводные лодки класса Virginia.

Первые серийные образцы Пентагон надеется получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028 году. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Этими ракетами вооружат и новейшие малозаметные эсминцы типа Zumwalt, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вооружение позволит нанести «обезоруживающий удар» по России с территории Европы. Два года назад немецкие СМИ писали, что министры обороны стран НАТО и некоторые страны ЕС одобрили размещение перспективных американских ракет средней дальности в обычном снаряжении.

Подчеркивается, что комплексы смогут наносить удар на расстояние от тысячи до 5,5 тысячи километров. Время подлета до Москвы минимальное, заметили в агентстве.

Ранее стало известно, что авианосцы ВМС США и Королевского военно-морского флота Великобритании отправляются в Арктику. Так страны НАТО показывают России свою обеспокоенность ее действиями в регионе, сообщает издание 19FortyFive. Арктика считается регионом низкого уровня напряженности.

Однако государства Альянса, отмечает издание, активизировали там свою деятельность после усиления военного присутствия со стороны РФ.