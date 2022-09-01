В США нашли самое слабое звено в политике Евросоюза Politico: найдено самое слабое звено в политике Евросоюза

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Самым слабым звеном в политике Евросоюза в вопросе специальной операции России на Украине оказалась Венгрия, которая отказалась вводить против Москвы санкции, пишет Politico. В статье также сказано, что Будапешт отказался поставлять Киеву вооружения, несмотря на то, что страна входит в состав НАТО. Автор материала указал на зависимость страны от российских энергоресурсов в качестве одной из причин сдержанной позиции руководства Венгрии в отношении России.

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине вызвала в Киеве и за рубежом обеспокоенность. Венгрия может оказаться самым слабым звеном Запада, стремящегося справиться с крупнейшим кризисом в Европе, — сказано в публикации.

Журналисты подчеркнули, что Венгрия не заинтересована в судьбе Украины, поэтому является угрозой для политики Брюсселя.

Индийский писатель и журналист Уллех Н. П. в статье для газеты Wiener Zeitung ранее написал, что США не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношения с Россией. Автор материала также призвал Белый дом не считать жителей страны «своими вассалами». Он назвал отношения с Россией в военной сфере «решающими», так как они имеют продолжительность в несколько десятилетий. Публицист добавил, что большинство индийского населения поддерживает правительство, которое отказалось ввести антироссийские санкции против Москвы.