В США нашли нового поставщика снарядов для Украины NYT: Пентагон будет направлять на Украину боеприпасы из Израиля

Фото: Sgt. Shanae Garrett / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пентагон планирует направлять на Украину оружие со склада в Израиле, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников. В статье сообщается, что американское военное ведомство хочет таким образом «удовлетворить острую потребность» Украины в артиллерийских снарядах. Автор материала добавил, что данное решение указывает на истощение американских запасов.

Пентагон использует обширный, но малоизвестный склад американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией, — сказано в публикации.

В настоящее время, по информации издания, Украина полностью истощила свои запасы снарядов для оружия советского образца. По этой причине Киев может рассчитывать только на западную поддержку, заключил автор.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».