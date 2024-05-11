В США намекнули на конечную цель ВС РФ после прорыва в Харьковской области CNN: ВС РФ хотят создать буферную зону после прорыва в Харьковской области

Фото: МО РФ

Главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в предоставлении этой помощи и задержка в доставке ее на передовую — это то, что российские силы могут попытаться использовать в своих интересах. И это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и одного из самых крупных наступлений российских войск, которые мы наблюдали за последнее время, — сказал эксперт.

По его словам, Россия стремится вернуть территории, которые были захвачены летом 2023 года и создать буферную зону. Москва бросает на линию фронта все силы, отметил Шутто. Он подчеркнул, что ВС РФ «подходят к Харькову с колоннами бронетранспортёров и массированными обстрелами, которые продолжаются уже несколько дней и недель».

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.