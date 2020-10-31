В США на случай победы Байдена готовят передачу власти

https://static.news.ru/photo/ec4826b4-1c37-11eb-93c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около 150 человек работают над передачей власти Джо Байдену в случае его победы на президентских выборах в США. Среди них есть и сотрудники администрации Дональда Трампа.

Команда кандидата от Демократической партии начала подготовку к передаче власти от действующего президента к Байдену. При этом в ней участвуют и сотрудники администрации Белого дома. Всего над этим работают 150 человек, но после выборов их число может удвоиться, сообщает телеканал CNN.

Поводом стали опасения, что Трамп может не признать итогов выборов и попытаться остаться у власти. По крайней мере действующий глава государства уклоняется от прямых вопросов о мирной передаче власти, а также о сомнениях в честном проведении голосования.

Выборы президента пройдут 3 ноября. За кресло главы Белого дома будут бороться действующий 74-летний президент Дональд Трамп и бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден. В нынешний момент переходный период начнётся после выборов 3 ноября и продлится до инаугурации выбранного президента 20 января.

Как писал NEWS.ru, жители Нью-Йорка, желающие проголосовать за одного из кандидатов в президенты США, досрочно выстраиваются в километровые очереди у избирательных участков, открывшихся 24 октября.