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В США Москву обвинили в дезинформации о коронавирусе

02:38, 14 августа 2021
В США Москву обвинили в дезинформации о коронавирусе Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press
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Средства массовой информации, связанные с властями России, Китая и Ирана, якобы «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении COVID-19. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Его авторы настаивают на том, что названные страны «активизировали усилия по сеянию разногласий в мире».

Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин, — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что в ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Однако и чиновники не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешёл к людям естественным образом от животных.

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