https://static.news.ru/photo/ed3e87e2-6b8f-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Sebastian Gollnow/Global Look Press

В Национальной лаборатории Министерства энергетики США начали использовать Summit, самый мощный суперкомпьютер в мире, чтобы обнаружить лекарственные соединения, которые могли бы остановить заражение коронавирусом.

Эта работа по обнаружению соединений выполняется благодаря программному обеспечению, основанному на понимании химии, физики и так далее. Это позволяет имитировать поведение вируса в присутствии здоровой клетки, — сказал в интервью Digital Trends Дэйв Турек, вице-президент по техническим вычислениям IBM Cognitive Systems.

Summit может не только помочь быстро обнаружить возможные белки, но и ранжировать соединения в порядке их потенциальной ценности для дальнейших экспериментов. Всего за два дня работы суперкомпьютера было обнаружено 77 маломолекулярных лекарственных соединений, способных бороться с COVID-19.

На сегодняшний день инфекцию подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 250.

О разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулин (H-IG) от коронавируса, писал NEWS.ru.