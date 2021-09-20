В США коронавирус унёс больше жизней, чем эпидемия «испанки»

Коронавирус унёс в США больше жизней, чем эпидемия испанского гриппа, бушевавшая в 1918-1919 годах. Число жертв на сегодняшний день составило 676 059 человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Тем не менее, уточняется , что точные подсчёты в это время не велись, поэтому считается, что эпидемия «испанки» всё-таки унесла самое большое количество жизней за всю американскую историю. Даже холера не смогла погубить столько людей. Приблизительные показатели Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что от испанского гриппа погибли порядка 675 тысяч человек.

Число жертв пандемии коронавируса в США стремительно приближается к одному млн человек. Таких потерь среди гражданского населения в Штатах не было ни во время войн, ни во время вспышек других заболеваний.

Ранее биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, Александр Панчин рассказал, что учёные активно изучают связь инфекций с развитием болезни Альцгеймера. Уже доказано, что при постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и ряд когнитивных способностей.