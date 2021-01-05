В США конгрессмен заболел после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/99ccef60-500c-11eb-9da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: RepKevinBrady/twitter.com

Конгрессмен от штата Техас Кевин Брэйди заразился коронавирусной инфекцией после того, как ему сделали укол вакцины от COVID-19.

Политик написал в социальных сетях, что прививался препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Первый укол он получил 18 декабря прошлого года, 1 января 2021 года конгрессмен сдал отрицательный тест на коронавирус, но потом заболел, сообщает НСН.

Брэйди оказался не единственным членом Республиканской партии от штата Техас, который заразился COVID-19. Положительный тест получила конгрессмен Кей Грейджер. Всего среди членов палаты представителей 50 человек подхватили коронавирусную инфекцию или имеют антитела к вирусу.

Ранее заместитель главы греческой больницы Триасиос в городке Элевсина попал в больницу с инфекцией нижних дыхательных путей после вакцинации от коронавируса. Когда у врача проявились признаки инфекции, мужчина сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Состояние медика ухудшилось 1 января, его поместили в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких. Минздрав Греции заявил, что нет никаких доказательств связи заболевания врача с вакцинацией от коронавируса. Тем не менее этот случай вызвал реакцию среди противников вакцинации.

Как писал NEWS.ru, в США обсуждают перспективу снижения дозы препарата Moderna в два раза при вакцинации человека, чтобы увеличить охват населения и ускорить процесс иммунизации. Иммунолог Монсеф Слауи заявил, что даже половина стандартной дозы препарата может обеспечить такой же уровень защиты, как и полная вакцина. По его словам, при уменьшении дозы каждый прививающийся должен всё равно сделать две прививки, но в каждой будет уменьшен объём препарата.