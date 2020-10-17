В США казнят первую женщину почти за 70 лет

Власти Соединённых Штатов впервые за более чем 60 лет казнят женщину. Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной и похищении её ребёнка.
Из материалов дела
Адвокаты Монтгомери утверждали, что она страдала от галлюцинаций в момент преступления, но присяжные отклонили этот аргумент. Защита также ссылалась на психосоматическое расстройство своей доверительницы под названием псевдоциез (ложная беременность). Из-за него женщина полагала, что она беременна, также у неё проявлялись внешние признаки беременности.
Тем не менее её признали виновной. Приговор о высшей мере вынес в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури. Он будет приведён в исполнение в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию 8 декабря 2020 года.
Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди, она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.
Как
Приостановление реализации высшей меры наказания было связано с отсутствием согласованных правил применения смертельных инъекций. Неофициальный мораторий работал только на федеральном уровне. Всё это время власти штатов казнили преступников, писал NEWS.ru.