В США казнят первую женщину почти за 70 лет

https://static.news.ru/photo/8b5f38c6-1050-11eb-850b-fa163e074e61_660.jpg Лиза Монтгомери

Власти Соединённых Штатов впервые за более чем 60 лет казнят женщину. Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной и похищении её ребёнка.

Из материалов дела следует , что в октябре 2004 года Монтгомери приехала в дом жертвы, 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки щенка. Она придушила беременную верёвкой, а потом схватила кухонный нож и вырезала ребёнка из живота. Женщина была на восьмом месяце беременности. Позже убийца пыталась выдать девочку за свою.

Адвокаты Монтгомери утверждали, что она страдала от галлюцинаций в момент преступления, но присяжные отклонили этот аргумент. Защита также ссылалась на психосоматическое расстройство своей доверительницы под названием псевдоциез (ложная беременность). Из-за него женщина полагала, что она беременна, также у неё проявлялись внешние признаки беременности.

Тем не менее её признали виновной. Приговор о высшей мере вынес в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури. Он будет приведён в исполнение в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию 8 декабря 2020 года.

Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди, она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.

Как отмечает Associated Press, Монтгомери станет девятым федеральным заключённым, подвергнутым высшей мере наказания с тех пор, как Минюст возобновил казни в июле после почти 20-летнего перерыва.

Приостановление реализации высшей меры наказания было связано с отсутствием согласованных правил применения смертельных инъекций. Неофициальный мораторий работал только на федеральном уровне. Всё это время власти штатов казнили преступников, писал NEWS.ru.



