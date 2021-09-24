В США испугались МиГ-31 с новым оружием

Российский истребитель МиГ-31 стал еще более совершенным, благодаря новому оружию. Самолёт начали оснащать новыми авиационными ракетами малой дальности Р-74М, пишут аналитики авторитетного издания Military Watch.

Новый снаряд представляет собой самый передовой боеприпас такого типа, имеющийся в арсенале России. Эта ракета хорошо подходят для атаки вражеских самолетов, считают авторы статьи.

Бортовой радиолокационный комплекс „Заслон-М“ обеспечивает перехватчикам МиГ-31 высокий уровень ситуационной осведомленности. Они способны выполнять боевые задачи на очень большой высоте. Выносливость и впечатляющие скоростные характеристики, а также наличие в арсенале мощных ракет большой дальности Р-37 делают этот самолет еще более совершенным, — говорится в материале.

Обозреватели отмечают: российские МиГ-31 чрезвычайно эффективны для ведения боя за пределами прямой видимости. Однако может показаться странным, что перехватчики, специализирующиеся на дальних атаках, получают новейшие ракеты малой дальности, отмечают в США. Этот хитрый трюк с оружием позволит российским ВКС получить еще более опасный для вражеской авиации самолет, считают аналитики. Кроме того, Миг-31 не имеет себе равных по скорости, высоте и дальности.

Вооружившись ракетой Р-74М, этот перехватчик значительно повысит свои возможности атаки на ближней дистанции. Новый боеприпас позволит МиГ-31 наносить противнику удары под более экстремальными углами, заключили авторы издания.

Ранее в США заявили, что российский новый танк Т-14 «Армата» имеет огромное преимущество над конкурентами из стран НАТО. Аналитики назвали его «революционным». По информации экспертов, «Армата» способна пробить броню толщиной более 900 мм: этого достаточно, чтобы нейтрализовать любой танк, стоящий на вооружении стран НАТО.

Среди выдающихся характеристик российской новинки называют динамическую систему защиты «Малахит», а также современное орудие 2А82-1М, обладающее высочайшей скорострельностью и способное использовать специализированные боеприпасы «Вакуум-1».